Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал решение США о прекращении безвозмездной военной помощи Киеву.
"США прекращают безвозмездную военную помощь Украине. "Украинская модель" — выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией — идет ко дну", — отметил Пушков.
США прекращают безвозм. военную помощь Украине. "Украинская модель"- выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией- идет ко дну— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 мая 2017 г.
Отметим, что во вторник, 23 мая, ряд федеральных СМИ написали, что Америка, возможно, в скором времени свернет программу безвозмездной помощи на оборонные нужды некоторым странам. В их число вошла Украина.
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