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Самые высокие зарплаты в прошлом году получали сотрудники финансовой сферы, их средняя зарплата составляла 78 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минтруда.
А вот меньше всего денег в 2016 году получили аграрии. Средняя зарплата работников сельского хозяйства равна 21 тысяче рублей.
Такая же история была и в позапрошлом году. Работники финансовой сферы в среднем получали 69 тысяч рублей, а аграрии – 19 тысяч рублей. В целом средняя зарплата по России в прошлом году составляла 36 тысяч рублей.
Также, по данным Минтруда, хорошие зарплаты и у банковских служащих. В среднем они получают 150-200 тысяч рублей. Стартовые заработные платы в этой сфере не превышают 30-40 тысяч рублей в месяц.
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