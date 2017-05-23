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Сибирский полпред подтвердил свой визит в Алтайский край на форум "АТР"

, ИА "Амител"
Сергей Меняйло станет почетным гостем форума

Фото: администрация Алтайского края

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально подтвердил свой визит на форум "Алтай. Точки Роста — 2017", который стартует 5 июня в Алтайском крае. Таким образом, полпред не будет нарушать традицию, установленную еще Виктором Толоконским и Николаем Рогожкиным.

Как сообщает сайт "Алтай-молодой", свое участие в IX Международном молодёжном управленческом форуме "Алтай. Точки Роста-2017" уже подтвердил Константин Вырупаев, директор  Федерального центра подготовки спортивного резерва.

Также планирует приехать руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. 17 мая на заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи он открыто заявил, что в 2017 году намерен посетить все окружные форумы.

В этом году форум пройдет с 4 по 10 июня на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье". В его работе примут участие более 1500 человек из 54 регионов России и 27 стран мира. Самые большие делегации ожидают из Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая. Впервые в работе форума будут участвовать молодые люди из Финляндии, Швеции, Иордании и Марокко.

 

 


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