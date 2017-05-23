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Предложение о переименовании Барнаула в Путинград или Путинберг, выдвинутое участницей праймериз "Единой России" Мариной Чаузовой, вызвало бурную реакцию в краевых и федеральных СМИ.
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В руководстве краевой ячейки правящей партии уже отметили, что данная инициатива, конечно же, является весьма экзотичной. При этом лидер регионального отделения ЕР Александр Романенко добавил, что предложения, которые выдвигают участники праймериз, проводимых перед выборами в барнаульскую гордуму, не являются официальной позицией партии.
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Тем не менее ввиду того, что тема получила широкий резонанс и обросла веселыми комментариями, портал Amic.ru пофантазировал на тему того, как могли бы измениться названия крупнейших населенных пунктов нашего региона, если бы получили имя действующего президента страны.
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Комментарии
Скоро амик читать никто не будет)
Это весеннее обострение связанное с Путиным не зря,осточертел он уже за эти 17годков ,как то начало правление жирные цены на углеводороды скрадывали всё,а в нынешнее НАдоел.
Быстро путин на еби. Весь народ.