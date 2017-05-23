Фото: barnaul.org, myjus.ru
Движение транспорта будет ограничено по четной стороне улицы Кулагина в Барнауле с 08.00 15 июня до 21.00 16 июля. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Напомним, сейчас ведется строительство канализационного коллектора в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Кулагина. До 14 июня движение перекрывать не будут, но барнаульцев просят соблюдать требования дорожных знаков и разметки, установленных в этом месте.
В администрации краевой столицы приносят извинения за причиненные неудобства.
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