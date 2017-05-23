Фото: interview-so-zvezdoi.ru
Голливудская актриса Мила Йовович ранее высказывала желание стать ведущей "Евровидения-2017", которое прошло в этом году в Киеве. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на слова украинского продюсера и режиссера Олега Бондарчука.
По словам продюсера, актриса была готова работать ведущей за символический гонорар. Бондарчук напомнил также, что ранее организаторы музыкального конкурса отказали певице Леди Гаге, которая тоже хотела выступить в роли ведущей. По мнению продюсера, отказ организатора связан с райдером актрисы. Именно по этой причине ранее отказали и Леди Гаге.
Напомним, певица согласилась выступить на "Евровидении-2017" бесплатно, но на реализацию ее райдера потребовалось бы от 100 тысяч до 200 тысяч долларов.
Поэтому роль приглашенной звезды получила певица Руслана.
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