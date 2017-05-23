Фото: tvfeed.in
Житель Калифорнии признался в том, что хотел продать российским спецслужбам некие секретные спутниковые снимки, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минюста США.
Отмечается, что согласно версии следствия, 49-летний Грегори Джастис, который работал по контракту с Министерством обороны Штатов, украл с работы "секретную информацию со спутников", чтобы продать ее человеку, которого он считал "российским разведчиком".
При этом в роли якобы российского агента выступал работник ФБР под прикрытием.
Указывается и то, что за снимки калифорниец намеревался получить "тысячи долларов наличными". Помимо этого, заявляется, что американец даже предлагал мнимому "разведчику" посетить секретное предприятие, где производили "космические аппараты военного назначения".
Мужчина был задержан еще летом прошлого года. Ему могут дать до 35 лет лишения свободы. Ожидается, что приговор в отношении жителя Калифорнии вынесут 18 сентября.
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