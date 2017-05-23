В 2017 году на ремонт тепловых сетей в краевой столице выделено 300 млн рублей, сообщил глава администрации Барнаула Сергей Дугин. При этом фактический рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2017 году прогнозируется на уровне ниже предела, установленного губернатором.
По словам сити-менеджера, половина из этих 300 млн рублей пойдет на переоборудование насосных станций.
"Нам удалось взять ситуацию с ростом тарифов в городе под жесткий контроль и тем самым защитить интересы барнаульцев. Фактический рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2017 году прогнозируется на уровне ниже предела, утвержденного указом губернатора Алтайского края в размере 5,2%", — подчеркнул глава администрации.
Он добавил, что в краевой столице будет сохранен порядок предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, принятый решением Барнаульской городской Думы.
Жилищно-коммунальное хозяйство Сергей Дугин считает одним из самых важных направлений для приложения сил власти.
"Коммуналку" хоть и ругают все подряд, зато это не какая-то виртуальная деятельность. Реальные проблемы, живые люди, которые от них страдают, предельная конкретика решений и усилий. Работу просто видно: или она есть, или ее нет", — отметил Сергей Дугин.
В Барнауле завершена актуализация схемы теплоснабжения, сняты вопросы отсутствия в документе перспективных районов застройки, ряда теплоснабжающих организаций, налажена работа электронной модели. В сфере ЖКХ запущен ряд масштабных инвестиционных проектов.
Рост инвестиций в тепловое хозяйство краевой столицы позволит заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплового хозяйства между администрацией города и АО "Барнаульская теплосетевая компания".
За 15 лет действия концессионного соглашения в объекты теплоснабжения будет вложено более 1,6 млрд рублей, причем без участия городского бюджета.
По словам Сергея Дугина, продолжается работа по определению возможности возмещения части расходов на оплату работ по энергосбережению при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
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