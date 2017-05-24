60 лет исполняется 24 мая Союзу журналистов Алтайского края. Именно в этот день в 1957 году было создано Алтайское отделение Союза журналистов СССР. Его первыми членами стали журналисты газет "Алтайская правда" и "Молодежь Алтая".
Как сообщили в управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского края, сегодня членами Союза являются более 300 человек. Это корреспонденты районных, городских и краевых изданий, телекомпаний, интернет-ресурсов.
Сегодня в честь юбилея Союза журналистов края откроется выставка изданий за последние годы. Здесь же состоится презентация книги о журналистских династиях Алтайского края — "Все начинается с семьи". В этом издании собрано 70 публикаций о журналистских династиях, семейных парах и многодетных семьях.
Кроме того, состоится награждение членов Союза и юбиляров. Как сообщила председатель Союза журналистов Алтайского края Раиса Голованева, специально к юбилею была учреждена особая форма поощрения — именной портрет "Журналистская признательность". Портреты будут вручены на праздновании ряду журналистов, политиков, предпринимателей и общественных деятелей Алтайского края.
Комментарии