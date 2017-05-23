Губернатор, глава правительства Алтайского края Александр Карлин заработал в 2016 году чуть больше 4 млн рублей. Это на один миллион меньше, чем годом ранее. Данные из деклараций губернатора и его супруги размещены на сайте администрации.
Итак, губернатор задекларировал доход в 4 млн 11 тыс. рублей. Годом ранее — 5 миллионов рублей. В 2014 году он отчитался о доходе в 5,74 миллиона рублей, в 2013 году – 3,257 миллиона рублей.
В его собственности, как и в прошлом году, и ранее, два гаражных бокса (40,9 и 16,8 квадратных метра). Личных автомобилей и жилья у главы региона нет. В пользовании у него находится квартира (157,6 кв. м) и гостиничный номер (196,3 кв. м).
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Супруга губернатора – московский нотариус Галина Карлина – по итогам 2016 года задекларировала доход в 4 млн 271 тысячу рублей. Это на 15,5 млн меньше, чем годом ранее. В 2015 году ее доход составил 19,7 млн рублей, в 2014 — 17,8 млн рублей.
В ее собственности две квартиры (139,7 и 112,1 кв. м), половина квартиры (66,2 кв. м), два земельных участка (3094 и 2000 кв. м), жилой дом (560 кв. м), жилое строение (52,7 кв. м) и два машино-места (по 13,2 квадрата).
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