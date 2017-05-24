Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в Барнауле за 10,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Продается коттедж в живописном месте на улице 1-я Осенняя, рядом ленточный бор. Подъезд к дому удобный, улица вымощена брусчаткой. Рядом поселок Новосиликатный со всей необходимой социальной инфраструктурой", — говорится в объявлении.
Дом выполнен в трех уровнях. Имеется баня, терраса, мангальная.
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На участке площадью 10 соток выполнен ландшафтный дизайн.
"Торг возможен с реальным покупателем после осмотра. Рассмотрим вариант обмена на квартиру с вашей доплатой", — также отмечается в сообщении.
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