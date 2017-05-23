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Синоптики рассказали, что температура воздуха во вторник, 23 мая 2017 года, побила предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1910 году. Об этом пишет "Катунь 24".
В 1910 году температура воздуха 23 мая поднималась до +31,8 ºС.
"Сегодня максимальная температура, которая зафиксирована метеостанцией Барнаула, была достигнута к 16:00 и составила +32,1 градуса", — пишет издание.
Между тем 23 и 24 мая прогнозируют усиление ветра до 17-22 м/с в сочетании с высокой пожароопасностью (4-й класс горимости). До 26 мая в регионе сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в период с 24 по 26 мая в Угловском сохранится, в Шипуновском и Усть-Калманском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). 23 мая высокая пожароопасность (4-й класс горимости) отмечается в большинстве районов. Чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости) в Угловском районе.
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