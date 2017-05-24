Среда, 24 Май, 08:43

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,56
€ 63,62
Brent
$ 51,5
22°
Обь
544см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017 ЕГЭ-2017
Новости

"Открытая студия" новостей вновь заработает в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Это первые в истории Алтайского края ТВ-новости под открытым небом

Журналисты телеканала "Катунь 24" вновь отправятся в города и села Алтайского края, чтобы делать оттуда новости в прямом эфире. Проект "Открытые новости"  начинает работу 25 мая. Как пояснили в редакции, этот проект — первые в истории Алтайского края ТВ-новости под открытым небом. 

В этом году он пройдет в шести населенных пунктах Алтайского края. Выпуски новостей в прямом эфире выйдут из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Ярового, Благовещенского, Завьяловского районов. 

Стартует проект 25 мая на площади перед главным корпусом Алтайского государственного технического университета имени Ползунова. Новостные выпуски в проекте "Открытые новости" будут транслироваться в 10.00, 13.00, 17.00 в телеэфире.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:39
Барнаульцев утром 24 мая ждут пятибалльные пробки на дорогах города 0
08:19
Полицейские назвали имя подозреваемого в теракте в Манчестере 0
08:04
"Окололитературный трутень": 10 фактов из жизни Иосифа Бродcкого 9
07:54
Союз журналистов Алтайского края отмечает 60-летний юбилей 0
07:46
Капитан Джек Воробей. Стоит ли смотреть новых "Пиратов Карибского моря"? 1
07:39
Российской семье для "нормальной жизни" нужно больше 86 тысяч рублей 2
07:30
Когда и как пройдут праймериз "Единой России" в Барнауле? 76
07:19
Деньги рулят: читатели Amic.ru проголосовали против "натурального" ОСАГО 0
07:13
"Открытая студия" новостей вновь заработает в Алтайском крае 0
07:03
Коттедж с мангальной и террасой продают в Барнауле за 10,9 млн рублей. Фото 0
06:45
Молочные достижения: продуктивность коров растет в Алтайском крае 1
06:24
От "Тихого Дона" до "Тихого Дона": экранизации произведений Шолохова 2
06:01
Кадры решают все: замы губернатора Алтайского края отчитались о доходах 4
05:08
Грозы и жаркую погоду ожидают в Алтайском крае днем 24 мая 0
04:01
Смотрим, как эстонским полицейским девушка помогла догнать нарушителя 0
03:01
Медведев больше не боится больших школ 2
02:01
Ребенок выжил после падения с 10-го этажа в Екатеринбурге 0
01:18
Жительница Сочи не может забрать выигрыш в 365 млн - нет денег на проезд 2
00:05
Захарова: воссоединение Крыма с Россией - пример наивысшей демократии 3
23:55
Кадыров запретил проводить выпускные в школах из-за денежных сборов 1
23:37
Пенсионер устроил стрельбу из автомата Калашникова из-за места на парковке 0
23:20
Путин выступил за сокращение финансирования профессионального спорта 0
22:59
Один из лучших Джеймсов Бондов умер от рака 0
22:43
Водитель-оптимист "поймал" болт в лобовое стекло по дороге из Барнаула 1
22:12
Улюкаеву предъявили окончательное обвинение 0
22:00
Как установить систему автономной газификации в своем доме? 0
21:51
Байкер-путешественник из Австралии погиб в ДТП в Амурской области 0
21:21
Муж и автомобиль Поклонской "не доехали" до декларации о доходах - "Яблоко" 0
21:03
Пьяный тракторист превратил хороший Land Cruiser в разбитый "крузак" 0
20:49
Школьникам в столовой руками накладывали еду в тарелки 0
20:23
Песков прокомментировал возможное самовыдвижение Путина 0
20:01
Женщине с гипсом выдали табурет для передвижения по поликлинике 1
19:47
Дональд Трамп назвал "злобными лузерами" исполнителей теракта в Манчестере 0
19:36
"Твин Пикс", взрыв в Манчестере, обыски Серебренникова: обзор соцсетей 0
19:28
Миле Йовович не разрешили проводить "Евровидение-2017" в Киеве 0
19:08
Коротко о главном: паводок, доходы чиновников и страсти по Путинграду
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 мая
18:48
Минтруд: финансовые служащие в прошлом году получали самые высокие зарплаты 0
18:25
Пушков рассказал, куда идет "украинская модель" выпрашивания денег 0
18:15
Жара 23 мая 2017 года в Барнауле побила рекорд, установленный в 1910 году 0
18:04
Почти на месяц закроют движение по четной стороне ул. Кулагина в Барнауле 0
18:00
Как грамотно планировать семейный бюджет? 0
17:59
Доходы губернатора Алтайского края Карлина сократились на миллион 1
17:50
Барнаулу выделено 300 млн рублей на ремонт тепловых сетей — Сергей Дугин 0
17:35
Сибирский полпред подтвердил свой визит в Алтайский край на форум "АТР" 0
17:24
Калифорниец признался в желании продать России секретные данные 0
17:15
Пожар в конюшне убил 26 лошадей в Ленинградской области 0
17:05
Трамвай, в котором расскажут о вреде курения, проедет по Барнаулу 0
16:58
Быстрый Путин и Путин-на-Оби: шуточная карта "нового" Алтайского края 3
16:38
Дорожная авария поставила улицу Попова в Барнауле в пробку. Фото 0
16:27
Около тысячи японцев попали в больницу из-за аномальной жары 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.