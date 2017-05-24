Журналисты телеканала "Катунь 24" вновь отправятся в города и села Алтайского края, чтобы делать оттуда новости в прямом эфире. Проект "Открытые новости" начинает работу 25 мая. Как пояснили в редакции, этот проект — первые в истории Алтайского края ТВ-новости под открытым небом.
В этом году он пройдет в шести населенных пунктах Алтайского края. Выпуски новостей в прямом эфире выйдут из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Ярового, Благовещенского, Завьяловского районов.
Стартует проект 25 мая на площади перед главным корпусом Алтайского государственного технического университета имени Ползунова. Новостные выпуски в проекте "Открытые новости" будут транслироваться в 10.00, 13.00, 17.00 в телеэфире.
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