Женщина с гипсом на руке и ноге пытается передвигаться по коридору поликлиники на табуретке. Дело происходит в Новосибирске, сообщает "Пятый канал".
Деревянный стульчик с подушечкой под колено ей выдали в регистратуре, так как коляски или другого специализированного приспособления в медицинском учреждении не нашлось.
Позже из ординаторской женщине выкатили стул на колесиках.
Видео сняла женщина, которая тоже пришла на прием в поликлинику.
Напомним, в своем послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.
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