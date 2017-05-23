Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы намерении Владимира Путина баллотироваться не от партии "Единая Россия", а самовыдвиженцем, сообщает "Газета.Ru".
Песков отметил, что в Кремле не ведется обсуждения предвыборной кампании.
"Нет предвыборной кампании. Ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин может пойти на президентские выборы как самовыдвиженец, а не от партии "Единая Россия".
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