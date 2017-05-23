В школе № 23 Благовещенска сняли на видео, как в столовой заведения сотрудница рукой накладывала еду в тарелки учащимся. При этом женщина не использовала даже перчатки, пишет ИА "Амур.инфо".
Видео было снято семиклассниками. Родители учеников опасаются, что подобная практика скажется на здоровье детей.
Сотруднице столовой уже сделали выговор. Сейчас женщина продолжает работать. В школе агентству отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что для этого необходимо получить разрешение пресс-службы администрации Благовещенска.
Комментарии