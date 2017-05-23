22 мая в Амурской области в ДТП попал байкер из Австралии, сообщает ИА "Амур-инфо".
Известно, что вереница автомобилей тянулась за Toyota Probox. В какой-то момент все начали обгонять медленно двигавшийся автомобиль. Мотоциклист также пошел на обгон, и в этот момент Probox резко начал поворачивать налево. В результате байкера откинуло на леерное ограждение.
Мотоциклиста увезли с открытым переломом руки, травмами ноги и грудной клетки в областную больницу, где позже он скончался. У путешественника дома остались трое детей.
В настоящее время байкерское сообщество решает вопрос с доставкой тела погибшего на родину. Информацию о гибели путешественника передали в австралийское посольство во Владивостоке. Сейчас там ждут разрешения на транспортировку тела от родственников погибшего.
Мотоциклист хотел пересечь Россию на своем двухколесном транспорте.
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