В Республике Алтай в селе Майма 34-летний мужчина, управляя трактором, двигаясь по правой обочине, внезапно начал совершать маневр "поворот налево" и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser, сообщает местное МВД.
В результате происшествия в медицинское учреждение с полученными травмами был доставлен пассажир автомобиля Toyota.
Водитель внедорожника трезв. Тестирование водителя трактора на наличие алкоголя в крови показало положительный результат.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. В отношении водителя трактора составлен административный материал.
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