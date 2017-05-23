Дом, оснащенный автономной газификацией, — это оптимальное решение для обустройства быта в удаленных от центральных газовых магистралей районах. Кроме того, это выгодная инвестиция в собственный комфорт и удобство.
Для установки системы достаточно заключить договор со специализированной компанией, которая произведет установку всего необходимого оборудования. В дальнейшем понадобится своевременно пополнять запасы топлива. Обычно заправка требуется от одного до трех раз в год, в зависимости от объема установленной емкости и интенсивности потребления.
Какое оборудование потребуется для автономной газификации?
Выгоднее и удобнее всего отапливать дом сжиженным газом. Смесь пропан-бутан техническая - это высокопродуктивное топливо, КПД которого составляет 97%. Для хранения газа используется специальная емкость — газгольдер. Бесспорное его преимущество в том, что он монтируется под землей. А это значит, что драгоценные квадраты участка не будут заняты огромным баллоном. До внутридомовых отопительных приборов и оборудования газ доставляется с помощью ПВХ труб низкого давления. Они отличаются повышенной прочностью, а сама система оснащена набором контрольных датчиков и запорных клапанов на случай форс-мажорных утечек.
Чтобы система работала исправно, ее нужно заправлять качественным топливом.
Компания RadaGaz специализируется не только на доставке газа, но и на монтаже самой системы, включая гарантийное обслуживание. Заказав заправку, вы можете быть уверены в том, что:
• специалисты RadaGaz умело обращаются с оборудованием, дадут полезные рекомендации и советы относительно его эксплуатации
• прежде чем заправлять газгольдер, мастера проверят его на герметичность и исправность, сольют конденсат при его наличии
• перекачка газа контролируется специальным учетным оборудованием, поэтому вы оплачиваете только тот объем, который действительно "перекочевал" в газгольдер
• компания поставляет только качественный газ, каждая привезенная вам партия сопровождается сертификатом качества. Это важный момент, его несоблюдение чревато разморозкой системы и сбоями в работе оборудования.
Заказывая доставку топлива у RadaGaz, вам достаточно побеспокоиться только о наличии подъездных путей для газовоза. В случае затруднений сотрудники компании помогут и подскажут, как разрешить ту или иную ситуацию.
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