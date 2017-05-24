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Продуктивность коров в Алтайском крае демонстрирует рост – за первые четыре месяца текущего года в сельскохозяйственных организациях региона надой молока на одну корову увеличился на 2,1% и составил 1590 килограммов.
Как сообщает краевое министерство экономического развития, производство молока в хозяйствах всех категорий с января по апрель составило 362,3 тысячи тонн. Это на 0,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Наиболее динамичный рост показывают крестьянские (фермерские) хозяйства. Так, за январь-апрель выпуск продукции сельского хозяйства увеличен на 21,4%. Поголовье крупного рогатого скота в этой категории хозяйств возросло в 1,2 раза.
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