Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" (ЦАП) отправил запрос в прокуратуру и Госдуму с требованием проверить, почему депутат Наталья Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и машину, пишет "Газета.Ru".
Юристов "Яблока" заинтересовало отсутствие в декларации Поклонской мужа и автомобиля. В интернете доступны два подобных документа о депутате. Один она подала как кандидат в члены нижней палаты парламента в 2015 году, второй — в 2016 году во время работы в ней. В обеих декларациях она указала свой доход, а также имущество своего несовершеннолетнего ребенка. В 2015 году ее доход составил 2,3 млн рублей, в 2016-м — 2,6 млн.
Однако, как отмечают активисты, ни в одном из документов нет сведений о муже Поклонской.
Специалисты ЦАП ссылаются на интервью, где она утверждает о его наличии. В 2016 году, когда Поклонская еще была прокурором Крыма, ТАСС выпустил в честь нее большой материал, в котором сообщалось: "Сейчас, по словам прокурора, ночевать здесь уже не приходится: работы поменьше, да и муж с дочкой ждут дома".
Депутат упоминает о наличии супруга и в интервью "Комсомольской правде", датированном декабрем 2016 года: "От богатых думских женихов я предложения не получала. Я уже говорила, что у меня есть семья — муж и любимая дочь".
В ЦАП также подозревают, что Поклонская не рассказала о своей машине, якобы в интернете легко найти ИНН депутата в бытность ее прокурором. Она также является соучредителем Профсоюза работников прокуратуры Республики Крым. В центре проверили ее номер по открытой базе проверки контрагентов. Система выдает транспортный налог (пени), начисленный в мае этого года за владение машиной — 2,01 рубля. В декларациях транспортных средств не значится.
Стоит отметить, что сервис, использовавшийся юристами "Яблока", не является государственным, хотя имеет на своем сайте сообщения о поддержке Федерального казначейства и ФНС.
Специалисты ЦАП и сами признают, что всему найденному могут быть объяснения. Так, по словам замруководителя ЦАП Алексея Карнаухова, машину могли просто забыть указать, а с мужем Поклонская может и не состоять в официальном браке.
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