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Доходы первых лиц исполнительной власти Алтайского края опубликованы на официальном сайте региона. Накануне портал Amic.ru писал, что губернатор Александр Карлин заработал в 2016 году немногим более 4 млн рублей.

Что же касается его заместителей, то в данном случае декларации говорят следующее. Так, первый замглавы региона Сергей Локтев имел доход в 3,011 миллиона рублей. В его собственности значатся четыре земельных участка, четыре дома, квартира и здание котельной. Также он имеет прицеп МЗСА 817711 и самоходную машину "Полярис Видетракс". Кроме того, в пользовании Сергея Локтева значится еще один земельный участок.

Еще один первый зам Александра Карлина Александр Лукьянов задекларировал доход в размере 2,523 миллиона рублей. Он владеет вместе с супругой квартирой. Жена чиновника заработала 306 тысяч рублей. Также она владеет еще одной квартирой.

"Политический" зам главы региона Виталий Снесарь указал доход в размере 2,999 миллиона рублей. В его собственности значатся доли земельного участка и жилого дома. Также он владеет автомобилем Mitsubishi Pajero. Супруга Снесаря заработала в прошлом году 2,721 миллиона рублей.

Заместитель краевого руководителя по промышленному сектору Виктор Мещеряков заработал 2,563 миллиона рублей. Он является собственником земельного участка, жилого дома, владеет долями еще одного участка и дома. Жена чиновника указала доход в размере 132 тысяч рублей. Она владеет тремя квартирами и долями земельного участка и дома.

Вице-губернатор Владимир Притупов, курирующий финансы, задекларировал 2,059 миллиона рублей. Его супруга имела доход в размере 2,89 миллиона (включая доход от продажи имущества). Чиновник владеет земельным участком, домом, двумя квартирами и гаражом. У супруги в собственности участок и квартира.

Еще один заместитель Александра Карлина в лице Николая Чинякова задекларировал 2,042 миллиона рублей. В собственности чиновника имеется земельный участок и жилой дом. Супруга вице-премьера заработала в 2016 году 59,7 тысячи рублей. В ее собственности недвижимости нет.



