Вторник, 23 Май, 23:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,56
€ 63,62
Brent
$ 51,5
23°
Обь
544см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017 ЕГЭ-2017
Новости

Улюкаеву предъявили окончательное обвинение

, ИА "Амител"
Экс-министр проходит обвиняемым по делу о взятке в $2 млн

Фото: alldaynews24.ru

Расследование уголовного дела против экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева завершено, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено", — сказал он.

Источник добавил, что обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела. Адвокаты обвиняемого отказались комментировать изданию данную информацию.

Напомним, Улюкаев проходит обвиняемым по делу о взятке в $2 млн за положительную оценку МЭР, повлиявшую на результаты сделки при покупке "Башнефти".

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
23:37
Пенсионер устроил стрельбу из автомата Калашникова из-за места на парковке 0
23:20
Путин выступил за сокращение финансирования профессионального спорта 0
22:59
Один из лучших Джеймсов Бондов умер от рака 0
22:43
Водитель-оптимист "поймал" болт в лобовое стекло по дороге из Барнаула 0
22:12
Улюкаеву предъявили окончательное обвинение 0
22:00
Как установить систему автономной газификации в своем доме? 0
21:51
Байкер-путешественник из Австралии погиб в ДТП в Амурской области 0
21:21
Муж и автомобиль Поклонской "не доехали" до декларации о доходах - "Яблоко" 0
21:03
Пьяный тракторист превратил хороший Land Cruiser в разбитый "крузак" 0
20:49
Школьникам в столовой руками накладывали еду в тарелки 0
20:23
Песков прокомментировал возможное самовыдвижение Путина 0
20:01
Женщине с гипсом выдали табурет для передвижения по поликлинике 0
19:47
Дональд Трамп назвал "злобными лузерами" исполнителей теракта в Манчестере 0
19:36
"Твин Пикс", взрыв в Манчестере, обыски Серебренникова: обзор соцсетей 0
19:28
Миле Йовович не разрешили проводить "Евровидение-2017" в Киеве 0
19:08
Коротко о главном: паводок, доходы чиновников и страсти по Путинграду
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 мая
18:48
Минтруд: финансовые служащие в прошлом году получали самые высокие зарплаты 0
18:25
Пушков рассказал, куда идет "украинская модель" выпрашивания денег 0
18:15
Жара 23 мая 2017 года в Барнауле побила рекорд, установленный в 1910 году 0
18:04
Почти на месяц закроют движение по четной стороне ул. Кулагина в Барнауле 0
18:00
Как грамотно планировать семейный бюджет? 0
17:59
Доходы губернатора Алтайского края Карлина сократились на миллион 0
17:50
Барнаулу выделено 300 млн рублей на ремонт тепловых сетей — Сергей Дугин 0
17:35
Сибирский полпред подтвердил свой визит в Алтайский край на форум "АТР" 0
17:24
Калифорниец признался в желании продать России секретные данные 0
17:15
Пожар в конюшне убил 26 лошадей в Ленинградской области 0
17:05
Трамвай, в котором расскажут о вреде курения, проедет по Барнаулу 0
16:58
Быстрый Путин и Путин-на-Оби: шуточная карта "нового" Алтайского края 2
16:38
Дорожная авария поставила улицу Попова в Барнауле в пробку. Фото 0
16:27
Около тысячи японцев попали в больницу из-за аномальной жары 1
16:16
Силовики проводят обыски в "Гоголь-центре" и у его худрука Серебренникова 6
16:08
Имущество и товарные знаки "Алтайросспиртпрома" продают за 105 млн рублей 2
16:00
Тест: разбираетесь ли вы в творчестве Артура Конан Дойла? 3
15:57
Путин назвал "циничным и бесчеловечным" теракт в Великобритании 0
15:37
Вторая волна паводка в Барнауле: все ли готово к испытанию стихией? 1
15:23
СКР проверяет информацию СМИ об обстреле детсада в Благовещенске 0
15:11
"Почта России" объяснила обслуживание клиентов через решетку в Барнауле 4
15:09
Первые после босса: сколько заработали ведущие чиновники мэрии Барнаула? 9
15:04
Число жертв теракта на стадионе "Манчестер Арена" возросло до 22 0
14:49
Экс-полисмен осужден в Барнауле за "крышевание" игорного бизнеса 0
14:34
Ученые доказали возможность размножаться в космосе 1
14:22
Больше красок! Яркий конкурс Amic.ru к детскому празднику 0
14:16
Штормпрогноз из-за гроз и сильного ветра передали на Алтае на 23 и 24 мая 0
14:04
Столкновение маршрутки и легковушки произошло в Барнауле. Фото 0
13:50
Четыре года колонии "светит" жителю Алтая за отобранный телефон 3
13:33
Как нельзя отмечать выпускные в школах и детских садах Алтайского края? 3
13:24
Давнее убийство 21-летней девушки раскрыто в Алтайском крае 3
13:14
Сиделка в Барнауле похитила золотые украшения у подопечной 0
13:03
Доходы сити-менеджера Барнаула Сергея Дугина увеличились в 2016 году 8
12:52
Меланья Трамп отказалась брать мужа за руку на красной дорожке в Израиле 1
12:46
Иномарка сбила девочку-подростка на переходе в Барнауле. Фото 35
12:32
Дом Уго Чавеса сожгли протестанты в Венесуэле 7
12:24
Новый лидер алтайской ЛДПР Дмитрий Ворсин рассказал о подготовке к выборам 5
12:11
Экзотично: глава единороссов о переименовании Барнаула в Путинград 29
12:04
Аллею на проспекте Космонавтов в Барнауле превращают в прогулочную зону 11
11:54
Жизнь после Боба. Что говорят о продолжении "Твин Пикса" Дэвида Линча? 1
11:43
Пляжный вопрос: когда в Алтайском крае разрешат купаться? 3
11:33
Возвращаемся в детство. Фотоконкурс Amic.ru "Когда я был маленьким" 3
11:27
Журналистов Алтайского края наградят именными портретами 0
11:23
Личный самолет Элвиса Пресли с золотой отделкой внутри продадут с молотка 3
11:12
Имущество владельца алтайской фирмы "Альтаир-Агро" выставили на торги 5
11:04
Дональд Трамп поместил записку с желанием в Стену Плача в Иерусалиме 2
10:51
Названы доходы руководителей минимущества Алтайского края 1
10:40
Что известно о взрыве на стадионе в Манчестере? 4
10:33
Вторая волна паводка: подтопленных жилых домов в барнаульском Затоне нет 0
10:24
Стивен Сигал расскажет с телеэкранов, как получить "дальневосточный гектар" 8
10:18
Элементарно, Ватсон: БГЭС сделала должниками героев Конан Дойля 7
10:14
Более 25 тыс. москвичей поклонились мощам Николая Чудотворца за первый день 15
10:02
Почему садоводы выбирают теплицу "Сибирский Агроном"? 8
09:50
Барнаульские дизайнеры разработали бренд для Путинграда. Фото 19
09:42
Общественные туалеты в городе Рубцовске назвали самыми дешевыми в стране 4
09:31
Вторая волна паводка пришла в Барнаул: Обь превысила критическую отметку 3
09:22
Большинство депутатов партии Порошенко не хотят вводить визовый режим с РФ 2
09:12
Бывшая жена Потанина требует от него почти 850 млрд рублей 2
09:04
Заброшенное здание тушили ночью в Барнауле шестеро пожарных 0
09:00
Инновационную печать предлагает барнаульцам компания "Продвижение" 0
08:54
Полиция подозревает смертника во взрыве на стадионе "Манчестер Арена" 0
08:35
Более 90 участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
08:15
Почти час тушили ночной пожар в жилом доме в Барнауле 1
08:00
Проверено на себе: смотрим, удобен ли интернет-магазин DNS Технопоинт 3
07:34
БГЭС: потребуется 1,5 года, чтобы рассчитать корректный норматив на ОДН 5
07:03
Двухэтажную квартиру без ремонта продают в центре Барнаула за 10,5 млн руб. 9
06:32
Какой праздник мы отмечаем 12 июня? 8
06:01
Мужской взгляд: Владимир Ткаченко рассказал о конфликте с бывшей женой 162
05:08
Жара до +35 градусов придет в Алтайский край 23 мая 0
04:01
Смотрим на попугаев-"медвежатников", взламывающих "сейфы" 0
03:01
Правительство выделило 5,5 млрд руб. на подключение больниц к интернету 3
02:01
Чайку просят проверить заявление замглавы Transparency о Поклонской 0
01:01
Яма на дороге продолжает "коллекционировать" ДТП в Барнауле 4
00:14
"Почта России" обслуживала клиентов в Барнауле через решетку в окне 11

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.