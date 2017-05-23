Улюкаеву предъявили окончательное обвинение

Расследование уголовного дела против экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева завершено, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено", — сказал он.
Источник добавил, что обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела. Адвокаты обвиняемого отказались комментировать изданию данную информацию.
Напомним, Улюкаев проходит обвиняемым по делу о взятке в $2 млн за положительную оценку МЭР, повлиявшую на результаты сделки при покупке "Башнефти".
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