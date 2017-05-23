Британский киноактер, сценарист и продюсер Роджер Мур, более всего известный благодаря исполнению роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 89 лет, сообщают "Вести" со ссылкой на The Guardian.
Как сообщили члены семьи знаменитого "агента 007", актер, боровшийся с онкологическим заболеванием, ушел из жизни в Швейцарии.
Мур начал играть Бонда в 1973 году и исполнял эту роль вплоть до 1985-го, на данный момент являясь самым "долгоиграющим" "агентом 007".
Актер сыграл Бонда в "Живи и дай умереть" (1973); "Человек с золотым пистолетом" (1974); "Шпион, который меня любил" (1977); "Лунный гонщик" (1979); "Только для твоих глаз" (1981); "Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985).
Он также единственный из всех Бондов, кто никогда не ездил в кадре на Aston Martin, и единственный из всех "агентов 007", кто по сценарию фильма "получил" Орден Ленина.
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