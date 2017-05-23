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Пенсионер устроил стрельбу из автомата Калашникова из-за места на парковке

, ИА "Амител"
66-летний мужчина использовал сигнальный автомат Калашникова

Фото: karday.ru

В Кинешме во дворе пожилой мужчина устроил стрельбу из сигнального автомата из-за места на парковке, сообщает издание ivday.ru.

Свидетель произошедшего вызвал на место инцидента сотрудников Росгвардии и объяснил им, что в ходе ссоры из-за парковочного места пожилой мужчина достал из своего автомобиля предмет, похожий на автомат, и стал угрожать им, после чего произвел два выстрела в землю. 

По горячим следам нарушитель был задержан. Им оказался 66-летний мужчина. Было установлено, что 66-летний мужчина использовал сигнальный автомат Калашникова, имеющий признаки боевого.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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