В Кинешме во дворе пожилой мужчина устроил стрельбу из сигнального автомата из-за места на парковке, сообщает издание ivday.ru.
Свидетель произошедшего вызвал на место инцидента сотрудников Росгвардии и объяснил им, что в ходе ссоры из-за парковочного места пожилой мужчина достал из своего автомобиля предмет, похожий на автомат, и стал угрожать им, после чего произвел два выстрела в землю.
По горячим следам нарушитель был задержан. Им оказался 66-летний мужчина. Было установлено, что 66-летний мужчина использовал сигнальный автомат Калашникова, имеющий признаки боевого.
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