Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров запретил проведение выпускных вечеров в зданиях школ, сообщает пресс-служба главы Чечни.
Кадыров на встрече с министром образования и науки ЧР Исмаилом Байхановым заслушал отчет об итогах уходящего учебного года.
После он обратил особое внимание на предстоящие школьные выпускные балы: "Ко мне часто обращались в предыдущие годы родители с жалобами о всевозможных денежных сборах для выпускного вечера. Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой — они будут проводиться вне стен школ. Теперь это будут решать на добровольной основе сами родительские комитеты и выпускники".
Кадыров подчеркнул, что родители могут организовать по своему усмотрению выпускные вечера в различных кафе и ресторанах.
"Таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно. Таким образом, в школах исключаются сборы денежных средств. Еще раз повторяю — выпускные вечера будут проводиться, но только вне школьных стен", — заявил Кадыров.
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