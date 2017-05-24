Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире на "Комсомольской правде" назвала воссоединение Крыма с Россией примером наивысшей демократии.
"Они долго боролись и получали в ответ ледяное презрение своих же тогдашних властей, Киева. Но наступил момент, и они приняли то решение, которое они приняли", — сказала Захарова, отметив, что тогда события не могли развиваться иначе, и каждый понимал, что "легко не будет".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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