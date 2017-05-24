Большинство читателей ИА "Амител" в случае ДТП предпочитают получить по ОСАГО деньги, а не ремонт автомобиля. Таковы данные опроса, проведенного на портале Amic.ru. Всего в нем приняли участие 855 человек. 397 из них сообщили, что доверяют только деньгам, так как в этом случае могут провести свою экспертизу и получить адекватную сумму на ремонт автомобиля. 256 человек уверены, что закон требует поправок. В частности, водитель должен иметь право выбора: взять деньгами или "натурой". 64 читателя возмущены тем, что в случае ДТП им придется ремонтировать автомобиль не у знакомого мастера, а в сервисе, который укажет страховая компания, еще 35 респондентов выразили сомнение, что в случае ремонта им не "подсунут" некачественные запчасти.
И только 15 человек, принявших участие в опросе, указали, что полностью поддерживают новый закон по ОСАГО, так как не надо ломать голову, где и за счет чего починить машину в случае ДТП.
Комментарии