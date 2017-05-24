22 мая стало известно, что житель Сочи стал обладателем 364 миллионов рублей, выиграв их в лотерею, при этом победитель не обращался за деньгами. Однако 23 мая стало известно, что победителем стала женщина, пишет "Блокнот-Краснодар".
Она коренная жительница олимпийской столицы, ее зовут Асмик и она работает в одном из городских объектов культуры.
Семья победительницы пояснила, что они сейчас находятся в тяжелом положении. У них попросту нет денег на дорогу, чтобы забрать свои миллионы, ведь призы "Столото" выдают в Москве.
"Удача нашей семьи наделала слишком много шума, и уже сейчас соседи и родственники проявляют нездоровую активность, подозревая нашу семью в так называемой победе. По соображениям безопасности, на семейном совете принято решение в Москву выехать за выигрышем всей семьей. А это требует определенных финансовых затрат, что и вынуждает нас тянуть с получением своего приза", - сообщила победительница.
Точный выигрыш составил 364 685 787 рублей.
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