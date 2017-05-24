Российской семье из трех человек для "нормальной жизни" требуется иметь ежемесячный доход не меньше, чем в 83 600 рублей. Таковы результаты опроса, который провел исследовательский холдинг "Ромир".

Напомним, это на 10 900 рублей больше, чем в 2016 году. По словам авторов исследования, "финансовые аппетиты" россиян выросли по сравнению с прошлым годом на 15 процентов, в то время как годовая инфляция составила 5,6 процента.

Участники опроса отметили, что жизнь в мегаполисе дороже, чем в селе. А потому семье из трех человек, проживающей в крупном городе, потребуется доход в 118 тысяч рублей, а в селе — 67 тысяч рублей.

Интересно, что желаемый и реальный доход почти совпадают только в Дальневосточном федеральном округе. В остальных регионах реальные доходы россиян значительно ниже желаемых.

Так, в Северо-Западном федеральном округе средний доход семьи из трех человек составляет 60 тысяч рублей. Однако жители региона считают достаточной сумму не менее 101 тысячи рублей в месяц. В Приволжском округе при доходе на семью в 40 800 рублей жители региона хотят получать 75 700 рублей. В Сибири и на Юге России желанный доход превышает реальный почти в 1,8 раза.

А сколько, по-вашему, нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек?". Прими участие в опросе ИА "Амител" . Проголосовать можно слева на синем поле.