Российской семье из трех человек для "нормальной жизни" требуется иметь ежемесячный доход не меньше, чем в 83 600 рублей. Таковы результаты опроса, который провел исследовательский холдинг "Ромир".
Напомним, это на 10 900 рублей больше, чем в 2016 году. По словам авторов исследования, "финансовые аппетиты" россиян выросли по сравнению с прошлым годом на 15 процентов, в то время как годовая инфляция составила 5,6 процента.
Участники опроса отметили, что жизнь в мегаполисе дороже, чем в селе. А потому семье из трех человек, проживающей в крупном городе, потребуется доход в 118 тысяч рублей, а в селе — 67 тысяч рублей.
Интересно, что желаемый и реальный доход почти совпадают только в Дальневосточном федеральном округе. В остальных регионах реальные доходы россиян значительно ниже желаемых.
Так, в Северо-Западном федеральном округе средний доход семьи из трех человек составляет 60 тысяч рублей. Однако жители региона считают достаточной сумму не менее 101 тысячи рублей в месяц. В Приволжском округе при доходе на семью в 40 800 рублей жители региона хотят получать 75 700 рублей. В Сибири и на Юге России желанный доход превышает реальный почти в 1,8 раза.
А сколько, по-вашему, нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек?". Прими участие в опросе ИА "Амител" . Проголосовать можно слева на синем поле.
Комментарии
вот и подумайте, стоит ли рожать
Нижний предел определён. Теперь нужно обозначить верхний и привести в полное соответствие эту схему. В СССР разница составляла 4 пункта, в Германии в настоящее время около 8. Аристотель предлагал остановиться на серединке, в нашем измерении это 6. Следовательно, диапазон зарплат (на двоих) на сегодняшний день должен уместиться от 70 до 400 тыс. руб. на одного от 35 до 200.