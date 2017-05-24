В Екатеринбурге 2-летний ребенок выпал с 10 этажа, пока его мама буквально на пару минут вышла из комнаты, сообщает РИА Новости.
Падение смягчили ветви деревьев, к тому же мальчик упал не на асфальт, а на рыхлую почву. Малыша доставили в больницу.
Мать ребенка сообщила, что несколько дней назад мальчик научился добираться к окну по батарее.
Следователи устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, проводится соответствующее исследование. Также истребован и анализируется характеризующий материал на всех членов семьи. Проводятся опросы и иные необходимые мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение
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