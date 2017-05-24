Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным выступил за создание больших школ в регионах, говорится в стенограмме, опубликованной на сайте кабмина.
Меркушин сообщил премьеру, что в этом году в регионе будет сдана экспериментальная школа на 1500 мест.
"Большие школы — это в целом ряде случаев способ создать особые условия для образования. Раньше мы всегда боялись больших школ, но на самом деле в больших школах очень качественно можно решать целый ряд образовательных задач. Я подобную школу не так давно видел в Пензенской области. У вас полторы тысячи учеников. И там приблизительно так же. Полторы тысячи учеников. Это такой, может быть, тренд. Это не везде нужно делать, но в крупных районах, спальных районах, где много людей живёт, это нормально", — одобрил премьер.
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