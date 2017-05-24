Фото: guim.co.uk

22-летний Салман Абеди является подозреваемым в совершении теракта в Манчестере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы полиции графства большой Манчестер Иэна Хопкинса.

Страж порядка добавил, что пока имя террориста официально не назвал коронер, ему "не хотелось бы делать дальнейшие комментарии о нем на данной стадии".

Также полицейские отметили, что следствие по делу о теракте пока не установило, действовал ли смертник в одиночку или у него были сообщники.

"Наша приоритетная задача состоит в том, чтобы вместе с контртеррористической сетью полиции и нашими партнерами из служб безопасности определить, действовал ли он в одиночку или работал в составе группировки", — сообщил Хопкинс, призвав общины Великобритании держаться вместе после теракта.

Агентство пишет, что главный констебль полиции большого Манчестера сделал заявление после встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и главой МВД королевства Эмбер Радд.

Ранее имя Абеди упоминали СМИ, ссылаясь на данные чиновников США, сообщивших также, что террорист-смертник прибыл в город поездом из Лондона. Теперь данную информацию подтвердили и британские правоохранители.

Напомним, взрыв на стадионе "Манчестер Арена" прогремел около 22:35 по местному времени в понедельник, 22 мая, после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывчатка сработала в фойе. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.