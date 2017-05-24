Фото: sovetclub.ru
Заторы в пять баллов образовались на улицах Барнаула утром в среду, 24 мая. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее серьезные пробки наблюдаются на улице Власихинской в районе пересечения с улицами Попова и Малахова, на проспекте Строителей, а также на площади Октября и улице Цеховой. Автомобили двигаются на указанных участках со скоростью от 3 до 10 километров в час.
Также движение затруднено на отрезках улиц Петра Сухова, Советской Армии, Челюскинцев, Гоголя, Павловского тракта и пересечении последнего с улицей Попова.
Согласно отметкам на карте, на улице Власихинской ведутся дорожные работы. Кроме этого, движение машин осложнено произошедшей на проспекте Строителей аварией.
Комментарии