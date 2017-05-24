Фото: zolotoyolymp.ru
Представитель Орловской митрополии епископ Нектарий получил в подарок от одного из местных агрохолдингов японский внедорожник Land Cruiser, цена которого составляет порядка пяти-шести миллионов рублей, передает "Открытая Россия".
Отмечается, что на машине установлены элитные номера, которые ассоциированы с региональным правительством.
Официальный представитель Орловской митрополии Евгений Борисов заявил, что ничего странного в дорогом подарке не видит. По его словам, епископ Нектарий несет архиерейское служение, из-за чего ему приходится посещать самые отдаленные уголки области вне зависимости от времени суток и погоды.
"Это нисколько не является характеристикой духовной жизни человека, если этот человек несет общественное служение, послушание архиерея, как в случае с епископом Нектарием. Давайте не забывать и о том, что тот темп работы, который они несут, дай бог нам с вами выдержать", — цитирует портал Борисова.
Также он добавил, что и Иисус Христос носил дорогие одежды, которые ему дарили его почитатели.
Комментарии
Между РПЦ и Иисусом общего ничего не было. Теперь вот джЫп появился.
"Роснефть" отказалась от закупок салфетниц по 32 тысячи рублей после публикации ФБК.
Комания "Роснефть" отменила закупку посуды, возмутившую Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, который ранее опубликовал соответствующее расследование. При этом пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заверил, что в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку аналогичных товаров, и пригласил оппозиционера принять в нем участие.
нифаси
исус иосифович говорят хоть что-то для людей делал
Вот про жизнь епископа Нектария ни чего не скажу, работает человек и пусть работает. Но принимать такие подарки, честно слово как то не по божески. Люди видят, бог тоже.
А в мирском мире, такой вопрос с каких денег будет уплата налога за такие кобылы?
Эта история попахивает отмывом бабла.
Кстати, вот тут в центральных новостях глаголют, что мощам, на которые ныне мода, за два дня поклонились 45 тысяч человек.
Я тут прикинул: если поклонение идет в режиме нон-стоп, т.е. 24 часа, то каждому поклонившемуся отводится 3,84 секунды на поклонение. Негусто.
И еще думка такая - вот эта массовая акция - очередь - нахождение такой толпы народа на улице было согласовано должным порядком с властями Москвы?
..за два дня поклонились 45 тысяч человек и каждый свечку купил пока ждал.
И все равно в казино молятся гораздо искренней!
ну и бог с ним