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Епископ в Орловской области получил в подарок Land Cruiser за 6 млн рублей

, ИА "Амител"
В митрополии отметили, что Иисус тоже получал дорогие подарки

Фото: zolotoyolymp.ru

Представитель Орловской митрополии епископ Нектарий получил в подарок от одного из местных агрохолдингов японский внедорожник Land Cruiser, цена которого составляет порядка пяти-шести миллионов рублей, передает "Открытая Россия".

Отмечается, что на машине установлены элитные номера, которые ассоциированы с региональным правительством.

Официальный представитель Орловской митрополии Евгений Борисов заявил, что ничего странного в дорогом подарке не видит. По его словам, епископ Нектарий несет архиерейское служение, из-за чего ему приходится посещать самые отдаленные уголки области вне зависимости от времени суток и погоды.

"Это нисколько не является характеристикой духовной жизни человека, если этот человек несет общественное служение, послушание архиерея, как в случае с епископом Нектарием. Давайте не забывать и о том, что тот темп работы, который они несут, дай бог нам с вами выдержать", — цитирует портал Борисова.

Также он добавил, что и Иисус Христос носил дорогие одежды, которые ему дарили его почитатели.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2017 09:16
- гость -

Между РПЦ и Иисусом общего ничего не было. Теперь вот джЫп появился.

0  0
24.05.2017 09:23
- гость -

"Роснефть" отказалась от закупок салфетниц по 32 тысячи рублей после публикации ФБК.

Комания "Роснефть" отменила закупку посуды, возмутившую Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, который ранее опубликовал соответствующее расследование. При этом пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заверил, что в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку аналогичных товаров, и пригласил оппозиционера принять в нем участие.

0  0
24.05.2017 09:36
другой

нифаси

0  0
24.05.2017 09:39
гость

исус иосифович говорят хоть что-то для людей делал

0  0
24.05.2017 09:41
Мари

Вот про жизнь епископа Нектария ни чего не скажу, работает человек и пусть работает. Но принимать такие подарки, честно слово как то не по божески. Люди видят, бог тоже.

А в мирском мире, такой вопрос с каких денег будет уплата налога за такие кобылы?

0  0
24.05.2017 09:42
Вадила джипа

Эта история попахивает отмывом бабла.

Кстати, вот тут в центральных новостях глаголют, что мощам, на которые ныне мода, за два дня поклонились 45 тысяч человек.

Я тут прикинул: если поклонение идет в режиме нон-стоп, т.е. 24 часа, то каждому поклонившемуся отводится 3,84 секунды на поклонение. Негусто.

И еще думка такая - вот эта массовая акция - очередь - нахождение такой толпы народа на улице было согласовано должным порядком с властями Москвы?

0  0
24.05.2017 09:46
Мари

..за два дня поклонились 45 тысяч человек и каждый свечку купил пока ждал.

0  0
24.05.2017 09:56
- гость -

И все равно в казино молятся гораздо искренней!

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24.05.2017 10:05
- гость -

ну и бог с ним

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