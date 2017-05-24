Фото: youtube.com
Супруга американского лидера Дональда Трампа Меланья опять не стала брать мужа за руку. На сей раз это произошло после прибытия президентской четы в Рим, пишет РИА Новости.
На опубликованной видеозаписи видно, как глава Соединенных Штатов подает руку своей супруге, но та игнорирует его жест и начинает поправлять волосы. Тогда президент США слегка касается ее талии, после чего супруги спускаются по трапу.
Напомним, ранее аналогичный случай произошел, когда супруги прибыли в Израиль. Тогда на красной ковровой дорожке Дональд Трамп также попытался взять супругу за руку, однако она слегка хлопнула президента по ладони.
В Италии Трампу предстоит встреча с Папой Римским Франциском, а также с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином. Затем американский лидер посетит собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу. Меланья Трамп, в свою очередь, собирается навестить детскую больницу.
Комментарии
свинья везде грязи найдет. сидят люди со сдвинутыми мозгами и высматривают ляпы...
согласен
На фиг он ее берет с собой
по ходу тоже как Путин разведется