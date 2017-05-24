Фото: barnaul.org
Уровень Оби в Барнауле, превысивший накануне критическую отметку, продолжает подниматься.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, к утру среды, 24 мая, река находится на уровне 547 сантиметров над нулем водомерного столба. Критическую отметку в 540 сантиметров, напомним, Обь превысила еще накануне.
Дорога на остров Шубинский остается перекрытой в районе водопропускных труб. Для движения пешеходов и всех видов автотранспорта функционирует понтонный мост.
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Напомним, специалисты не исключают, что Обь во время второй волны паводка может подняться до шести метров над нулем водомерного столба.
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