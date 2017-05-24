Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во вторник, 23 мая, побывал в Шелаболихинском районе, где на поле АО "Крутишинское" посмотрел ход посевной кампании в регионе. По словам главы региона, все работы в этом году будут завершены в сроки, несмотря на сложные погодные условия.

"Этой весной в силу ее особенностей сев мы начали примерно на неделю — десять дней позже средних многолетних сроков. Но мы абсолютно уверены в том, что сев всех основных культур в крае будет завершен в оптимальные агротехнические сроки: по зерновым и зернобобовым культурам — до 5 июня, по крупяным — до 10 июня. Сейчас в благоприятный для сева погодно-климатический период мы засеваем в регионе за сутки до 300 тысяч гектаров. Это дает уверенность в том, что посевная кампания будет завершена достойно и будет создан залог для получения хорошего урожая. Тем более что в этом году у нас сформирован уникально большой за последнее десятилетие запас влаги в почве", — приводит слова Александра Карлина пресс-служба администрации.

Министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, который также отправился в Шелаболихинский район, отметил, что сейчас сельхозпредприятия региона проходят экватор посевной. По его словам, из 4 миллионов 700 тысяч гектаров сева в настоящий момент засеяно 2 млн 350 тысяч гектаров.

Губернатор Александр Карлин выразил уверенность, что посевная будет завершена в оптимальные сроки, основана на мощнейшей технической и технологической базе, созданной в сельском хозяйстве региона.

"Мы в последние годы проводим комплексное техническое перевооружение всех отраслей, растениеводства в первую очередь. Особенность последних трех лет — работа в режиме импортозамещения. И это не просто замещение импорта российскими и алтайскими по происхождению машинами и механизмами. Это замена импортной техники вполне конкурентными по характеристикам машинами и комплексами. "Кировцы" и посевные комплексы алтайской сборки имеют очевидные преимущества перед импортными аналогами по соотношению цены и качества. К такому результату мы последовательно шли несколько лет. Так, в этом году Леньковский СельМашЗавод произведет около 120 посевных комплексов, а начинали несколько лет назад с изготовления 15 новых комплексов. Сегодня алтайские посевные комплексы работают от Красноярского края до Саратовской области. И я думаю, что Восточная Сибирь и Поволжье — это лишь стартовые позиции для наших посевных комплексов, ведь почвообрабатывающей техникой мы сегодня обеспечиваем пять десятков регионов страны. Судьба наших посевных комплексов будет такой же", — выразил уверенность глава региона.