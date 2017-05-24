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Новую полосу для поворота вводят на перекрестке Ленина и Северо-Западной

, ИА "Амител"
Нововведение начнет действовать с 13 июня

Иллюстрация: barnaul.org

Дополнительная полоса для поворота появится на оживленном перекрестке проспекта Ленина и улицы Северо-Западной в Барнауле.

Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, нововведение начнет действовать с 13 июня.

"При движении от улицы Горно-Алтайской в сторону улицы Северо-Западной будут установлены дорожные знаки, позволяющие совершать правый поворот на улицу Северо-Западную с крайней правой и средней полосы проспекта Ленина", — уточняют городские власти.

В мэрии полагают, что данная мера позволит увеличить пропускную способность.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.05.2017 09:44
Вадила джипа

коллеги! с 13 июня !!

сегодня не нужно еще ломиться со второго ряда направо.
а так сам жду. сильно полезно получится.

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24.05.2017 10:02
- гость -

20лет прошло!!!! СВЕРШИЛОСЬ!!!

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24.05.2017 10:09
гость

с крайнего левого можно было бы так же организовать движение налево на перекрестке.

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