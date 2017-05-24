Иллюстрация: barnaul.org
Дополнительная полоса для поворота появится на оживленном перекрестке проспекта Ленина и улицы Северо-Западной в Барнауле.
Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, нововведение начнет действовать с 13 июня.
"При движении от улицы Горно-Алтайской в сторону улицы Северо-Западной будут установлены дорожные знаки, позволяющие совершать правый поворот на улицу Северо-Западную с крайней правой и средней полосы проспекта Ленина", — уточняют городские власти.
В мэрии полагают, что данная мера позволит увеличить пропускную способность.
Комментарии
коллеги! с 13 июня !!
сегодня не нужно еще ломиться со второго ряда направо.
а так сам жду. сильно полезно получится.
20лет прошло!!!! СВЕРШИЛОСЬ!!!
с крайнего левого можно было бы так же организовать движение налево на перекрестке.