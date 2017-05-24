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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные

, ИА "Амител"
С начала года аптеки продали 965 миллионов упаковок антидепрессантов и 2,9 миллиарда пачек успокоительного

Фото: hayinfo.ru

Объемы продаж антидепрессантов выросли в РФ за первые четыре месяца текущего года на 25%, а успокоительных — на 11%. Специалисты связывают это с ростом покупательной способности, а психиатры допускают, что люди в последнее время стали тревожнее и агрессивнее, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group.

Уточняется, что всего с начала 2017 года аптеки продали 965 миллионов упаковок антидепрессантов и 2,9 миллиарда пачек успокоительных средств. По мнению гендиректора компании Сергея Шуляка, это связано с ростом покупательной способности населения из-за стабилизации в стране экономической ситуации. Россияне опять стали тратить деньги на средства, не являющиеся предметом первой необходимости или жизненно важными.

Газета отмечает, что рост продаж наблюдается ежемесячно. Больше всего антидепрессантов продали в апреле текущего года — около 260 миллионов упаковок.

При этом врач-психотерапевт Тамара Дорохова констатирует рост агрессии и тревоги среди пациентов. Она считает, что медики стали чаще назначать антидепрессанты, так как "самостоятельно со своей злобой люди уже не справляются".

Психолог отметила, что прошла волна кризиса, удорожания жизни, есть люди, не уверенные в своей стабильности: все эти факты влияют на самоощущение человека. Поэтому люди чаще стали нуждаться в дополнительной медикаментозной помощи для борьбы с депрессивным настроением.

По мнению фармацевтов, всплеск спроса на успокоительные связан с ажиотажем вокруг спиртосодержащих лекарств. После массового отравления и смертей от "Боярышника" в декабре 2016 года было решено ограничить объем тары спиртосодержащих лекарств и продавать их не больше двух в одни руки. Поэтому люди испугались, что недорогие препараты, помогающие им, скоро не станут продавать совсем, и решили закупить их впрок, полагает руководитель „Аптечной Гильдии“ Елена Неволина.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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