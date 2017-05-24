"Единая Россия" — партия большинства и в Алтайском крае, и в России. Но что мы знаем о партии? Мы подготовили инфографику о партии, где расскажем о ее численности, как вступить в партию, где и как работает общественная приемная.
Больше о партии читайте в спецпроекте ИА "Амител" "Единая Россия". Перезагрузка".
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Комментарии
Как вступить понятно. А вот как из неё выйти, если не регистрируют заявление о выходе из партии?
"Единая Россия" — партия большинства и в Алтайском крае, и в России.
большинства чего, если большинства членов думы - то да
А сколько в крае чиновников? Думаю, цифры должны быть сопоставимы. Ибо кто без принуждения или личной выгоды будет вступать в ЭТО?
Численность чиновников в Алтайском крае - 38674чел.
Численность работоспособных и, следовательно, имеющих возможность вступить в ЕР - 1099000чел.
И какая же это партия большинства, если в нее даже не все чиновники вступили, не говоря уже про остальных граждан?
Партия Единая Россия представляет интересы правящего класса олигархии и находящегося у нее на кормлении чиновничества, но никак не интересы основной массы населения.