Фото: кадр с youtube.com
Вода в Оби в районе Барнаула "перешагнула" критическую отметку. В настоящее время не было отмечено подтопление домов или участков. Чтобы сдержать стихию, в поселке Ильича провели дополнительные работы по укреплению дамбы.
Читайте также: Вторая волна паводка в Барнауле: все ли готово к испытанию стихией?
Дамба увеличилась в высоту на метр и в ширину почти на четыре метра. Это позволит сдержать подтопление поселка до достижения отметки в 700 см. На укрепление дамбы израсходовали около пяти тысяч тонн глины.
Смотрим, как проводились работы.
Комментарии