Фото: АГУ
Торжественное открытие специального университетского дворика прошло во вторник, 23 мая, в опорном Алтайском государственном университете. Как сообщает пресс-служба вуза, открытие прошло в рамках 44-й годовщины со дня основания АлтГУ.
Торжество началось на площади перед административным корпусом вуза, которую заполнили представители всех факультетов и колледжа университета. Около 800 студентов и преподавателей вуза бурными аплодисментами приветствовали почетных гостей праздника, деканов и представителей ректората университета.
"К каждому дню рождения мы стараемся создавать новые традиции и готовить подарки. 44-я годовщина не стала исключением, так как сегодня мы открываем созданный силами преподавателей, сотрудников и студентов АлтГУ Университетский дворик. Это новый символ нашего вуза, для европейской высшей школы ставший доброй многовековой традицией – сердцем университетской жизни. Уверен, что и наш Университетский дворик будет центром притяжения молодежи, любимым местом отдыха жителей Барнаула. Кроме того, ко дню рождения университета мы приготовили и другие подарки: открываем новый учебно-лабораторный корпус на базе учебных практик АлтГУ "Южно-Сибирский ботанический сад" и здесь же закладываем аптекарский огород, яблоневый сад. Все это мы делаем для того, чтобы в университете было интересно учиться и работать", — сказал на открытии ректор АлтГУ Сергей Землюков.
На открытии Университетского дворика было отмечено, что его озеленение выполнено в рамках Года экологии в России. В нем высажено около 20 наименований различных культурных сортов и дикорастущих растений: декоративные яблони, туи, можжевельник, бадан и другие многолетние культуры.
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Почему, когда я училась, нифига вообще не было