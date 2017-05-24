Фото: vk.com/barneos22
Асфальт проваливается на дорогах Барнаула, сообщают жители краевой столицы в социальных сетях.
"На Советской Армии начал проваливаться асфальт, осторожнее!" - информируют очевидцы в паблике Barnaul 22.
Также яма зафиксирована на парковке у здания по улице Малахова, 171.
Отметим, что в Барнауле с 15 мая начались гидравлические испытания тепловых сетей. Этот процесс, как показывает практика, чреват порывами, подмыванием и проседанием грунта.
Комментарии
Явное следствие визита Шрeка Провальногo в Барнео!
а акимфий предупреждал