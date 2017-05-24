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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что ставки по ипотеке нужно понизить до 6-7%. Соответствующее заявление глава кабмина сделал на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, передает РИА Новости.

По словам Медведева, работа над снижением ставки является совместной задачей правительства и губернаторов. Он считает, что в большей степени это банковский вопрос. Однако правительство исходит из того, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно снижаться.

Глава правительства выразил уверенность в том, что макроэкономические условия для этого в целом готовы.

По данным Банка РФ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале текущего года в среднем составили 11,8%, что на 0,67 процентного пункта ниже, чем в 2016 году.

В Центробанке подчеркивают, что спрос на ипотечные кредиты в РФ немного снизился после того, как завершилась программа господдержки ипотеки, но это произошло за счет "перетягивания" части спроса 2017 года на более ранний период. Тем не менее в ведомстве уверены, что господдержка достигла своих целей и обеспечила оживление на рынке.