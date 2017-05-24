Фото: openrussia.org
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что ставки по ипотеке нужно понизить до 6-7%. Соответствующее заявление глава кабмина сделал на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, передает РИА Новости.
По словам Медведева, работа над снижением ставки является совместной задачей правительства и губернаторов. Он считает, что в большей степени это банковский вопрос. Однако правительство исходит из того, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно снижаться.
Глава правительства выразил уверенность в том, что макроэкономические условия для этого в целом готовы.
По данным Банка РФ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале текущего года в среднем составили 11,8%, что на 0,67 процентного пункта ниже, чем в 2016 году.
В Центробанке подчеркивают, что спрос на ипотечные кредиты в РФ немного снизился после того, как завершилась программа господдержки ипотеки, но это произошло за счет "перетягивания" части спроса 2017 года на более ранний период. Тем не менее в ведомстве уверены, что господдержка достигла своих целей и обеспечила оживление на рынке.
Комментарии
Совсем денег нету, уже скидки на ипотеку дают.
Как сирены: Возьми Возьми Возьми ))
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: Мы должны выйти на кредитную ставку в размере 6–7% по всей стране. Считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели.
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА: Я исхожу из того, что инфляция среднесрочная будет около 4%, а это значит, что … к 2020 году наша ключевая ставка может быть 6,5–7%.
Ну и кто дурак? Если слова Медведева относятся к событиям после 2020 года, то ему не стоит их комментировать, вполне вероятно, что к этому времени его на политическом небосклоне уже не будет.
А если серьезно, то ипотека по ставке 6-7% возможна только в рамках возобновления программы государственного субсидирования. Дело в том, что не долго у нас инфляция продержится у 4% с планами Минфина реализовать маневр «22 на 22».
Кстати, если ставка по ипотеке будет искусственно занижена до 6%, цены на недвижимость среднего ценового сегмента стремительно взлетят. В результате, выделяемые государством средства осядут на счетах строительных компаний, а люди лишь зароются в неподъемную ипотеку.
О да, обещай нам еще, еще!!!! А к 2050 на Марсе будут таки яблони цвести!
До уровня ипотеки Сбербанка России для трудящихся НАТО в 1,89 %
никакой Димон, Вован, или даже гипотетический Лехаим, опускать не станет.
Да актеров и не спрашивают ни о чем. Не им решать, под какие проценты банковским упырям граждан России жрать.
www.sberbankcz.cz/obcane/hypotecni-uvery
Ну, да, ну,да. Рейтинг у Димона полетел вниз, поэтому срочно понадобилось внести какое-нибудь супер-популярное предложение.
Кстати 20% годовых с одного миллиона равны 6,5% годовых с трех миллионов.
Это я к чему? У банков ставка одна, для нас цена только разная...
Я считаю сейчас главное не ставку понижать, сейчас главное против США выстоять и победить. Надо держаться!
А в 2012 г. ВВП заявлял о необходимости снижения ставки по ипотеке до 4%. Странная арифметика.
Странная издевательская денежная политика правительства.. Уменьшают инфляцию методом обнищания и так нищей части населения... Вместо того - чтобы контролировать денежные потоки монополий и бороться с выводом средств из России - они заморозили пенсии и нищенские зарплаты...