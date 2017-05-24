Фото: vk.com/barneos22
Вода залила улицу Малахова в Барнауле утром в среду, 24 мая.
Об инциденте сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "На Малахова фонтан из колодца. На дороге — река", — констатирует автор заметки.
Отметим, что подобного рода инциденты в Барнауле в последние дни перестали быть чем-то особенным. По всей видимости, очередной потоп связан с опрессовкой, которая проводится в краевой столице с 15 мая.
Комментарии
Это какое то административное вредительство.
От всей души,желаю поплавать в этом Серёгу Дугина, хренова ситименеджера!
Причем тут администрация? Перед стихией природы все равны
Матвей! Ты что несешь? ГДЕ СТИХИЯ ПРИРОДЫ??? Или ты один из .....
а акимфий предупреждал
Не умели раньше водопроводы строить- вот и результат! Но Я думаю,что Сергей Иванович и это победит.
На Взлётной нет горячей воды! Собака немытая воняет.
БЕЗ ПАНИКИ ТОВАРИЩИ!!!
Говно не тонет.
24.05.2017 11:28
- гость -
На Взлётной нет горячей воды! Собака немытая воняет.
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не пойду на взлетную, там собакой воняет