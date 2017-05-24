В высокий сезон (с декабря 2016-го по март 2017 года) количество абонентов Tele2, использовавших услуги связи на курорте, выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдыхая в Белокурихе, абоненты проговорили почти миллион минут – вдвое больше, чем в прошлом году. Также абоненты активно пользовались мобильным интернетом – потребление интернет-трафика увеличилось почти в два раза. Суммарный объем переданных данных превысил 12 Тб.
"В 2017 году наши абоненты стали в два раза активнее пользоваться мобильным интернетом в Белокурихе. Перед началом зимнего сезона мы увеличили емкости сети на курорте, чтобы жители Белокурихи и гости из других регионов могли комфортно пользоваться связью и мобильным интернетом. Сейчас наши специалисты продолжают работать над повышением качественных характеристик сети, делая ее стабильнее и надежнее", — рассказал технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае Евгений Брызгалов.
Пик использования как голосовой связи, так и мобильного интернета пришелся на март. В первый месяц весны абоненты Tele2 скачали 3,4 Тб данных. Для сравнения, этого объема трафика было бы достаточно, чтобы на протяжении 2,5 лет без перерыва слушать музыку онлайн.
Одна из причин роста объема потребления мобильного интернета Tele2 – повышение популярности внутреннего туризма и горнолыжного спорта в целом. Современные технологии позволяют оперативно делиться своими впечатлениями с друзьями и родными с помощью мобильной связи. Кроме того, Tele2 развивает сеть в Алтайском крае, уделяя особое внимание туристическим и рекреационным зонам.
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