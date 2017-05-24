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"Роснефть" отменила закупку посуды, которая возмутила главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, из-за того, что ей не удалось снизить цену товаров на переговорах с поставщиком. При этом госкомпания собирается объявить другую закупку аналогичных товаров и приглашает Навального поучаствовать в ней, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.

Агентство отмечает, что в понедельник, 22 мая, Навальный разместил на своем сайте материал о том, что дочерняя компания "Роснефти" "РН-Аэрокрафт" закупила столовые приборы, посуду и другую утварь по высоким ценам, в том числе две икорницы по 83 тысячи рублей каждая, двенадцать пледов по 124,7 тысячи рублей за штуку, а также 18 серебряных чайных ложек по 15 тысяч рублей каждая.

Позже Леонтьев в разговоре с корреспондентом РБК назвал данные цены "разумными", отметив, что самолет, на котором летают сотрудники "Роснефти", должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи. Также он задался вопросом: "Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?"

РИА Новости во вторник, 23 мая, написало, что пресс-секретарь "Роснефти" отметил, что закупка не состоялась, поскольку в ходе переговоров с поставщиком не удалось снизить цену. "Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом", — заявил он.

Леонтьев добавил, что компания, вероятно, объявит аналогичную закупку, поскольку ей в любом случае нужна посуда и столовые приборы.

"Все будет проводиться в рамках наших обычных процедур. Пусть Навальный следит за нашими закупками, может быть, у него есть тарелочно-салфеточно-ложечное производство, он же видный у нас бизнесмен", — отметил пресс-секретарь.

Ранее он заявил, что закупаемые предметы для самолетов нужны сотрудникам "Роснефти" и ее партнерам, совершающим нередко дальние авиаперелеты, которые длятся свыше 12 часов без посадки. Им приходится ночевать, работать и вести переговоры в воздушном судне, "проводя там время на грани нормальных человеческих возможностей", заключил он.