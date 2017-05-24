Фото: kitemedia.co
Объем рекламного рынка в Алтайском крае за 2016 год превысил сумму 1,1 миллиарда рублей. Как сообщает "Рекпортал", суммарный объем рынка рекламы по всей России составил 360 миллиардов рублей.
Отмечается, что объем регионального рынка посчитали в рамках нового проекта Комитета Алтайской ТПП по рекламе, который запустили в марте—апреле. В рабочую группу проекта вошли: ИД "Алтапресс", Алтайский рекламный портал, агентство стратегического маркетинга "Специя".
Фоном исследования стала реакция руководителей компаний: от полного нежелания сотрудничать до высокого уровня открытости и понимания. Оценка проводилась по таким сегментам размещения, как телевидение, радио, пресса, наружная реклама. Кроме того, специалисты попытались оценить и долю нового сегмента — интернет-рекламы.
В итоге выяснилось, что лидирующие позиции в регионе занял сегмент наружной рекламы: объем составил 302,3 миллиона рублей с долей в 29,6%. Сегмент телевидения в регионе вышел на второе место с объемом 267,6 миллиона рублей (доля 26,2%). В исследовании приняли участие 17 федеральных и 4 краевых канала.
На третьем месте расположились печатные СМИ с объемом 241,5 миллиона рублей (23,6%). Цифры посчитаны, включая бюджеты городских и районных газет.
Следом за печатными СМИ идут радио и интернет-реклама: с показателями 112 миллионов, 75,5 миллиона. Данные не полные, не включают региональные бюджеты Yandex, Mail, Googlе, Avito. В графу "Прочее" вошли событийный маркетинг и BTL-услуги, их объем составил 23,8 миллиона рублей.
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