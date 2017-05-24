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17 миллионов на 10 министров: доходы правительства Алтайского края в 2017-м

, ИА "Амител"
Сколько заработали министры регионального кабмина

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru. На фото заседание правительства Алтайского края

Накануне о доходах отчиталось правительство Алтайского края. Мы уже писали, сколько заработал губернатор региона, председатель правительства Александр Карлин и его заместители. Теперь смотрим доходы министров кабмина, общий доход которых составил около 17 млн рублей.

Николай Чиняков, министр экономического развития Алтайского края (также является вице-премьером регионального правительства), задекларировал 2 млн 42 тысячи рублей. В его собственности земельный участок (1500 кв. м) и жилой дом (183,5 кв. м). Супруга вице-премьера и министра заработала в 2016 году 59,7 тысячи рублей. Недвижимости в ее собственности нет.
 

Владимир Притупов, министр финансов Алтайского края (является также заместителем главы правительства), заработал 2 млн 59 тысяч рублей. Он  владеет земельным участком (1507 кв. м), домом (48,9 кв. м), двумя квартирами (106,9 и 48,6 кв. м) и гаражом (19,6 кв. м). Его супруга имела доход в размере 2,89 миллиона (включая доход от продажи имущества), у нее есть участок и квартира.

Людмила Сорокина, министр имущественных отношений, задекларировала 1 млн 824 тысячи рублей. В ее собственности имеются две квартиры (58,2 и 51,8 кв. м), половина еще одной квартиры (63,51 кв. м) и две погребные ячейки.

Иван Гилев, министр строительства, транспорта и ЖКХ, задекларировал доход в размере 1 млн 67 тысяч рублей. Его супруга — 181 тысячу рублей. В совместной собственности они имеют квартиру (86,5 кв. м). Министр также является владельцем гаража и машино-места. За чиновником значится автомобиль Land Cruiser Prado. В собственности супруги квартира, земельный участок и автомобиль Ford Focus.

Александр Жидких, министр образования, заработал в минувшем году 1 млн 37 тысяч рублей. Его супруга в прошлом году заработала чуть больше одного миллиона рублей. В собственности министра есть гаражный бокс, а в безвозмездном пользовании — квартира, которая принадлежит его жене. Жидких имеет автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, супруга — Chevrolet Cruze. Отметим, что в декларации отражена не министерская зарплата Жидких, статус министра он получил только в этом году.

Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства, заработал в минувшем году 2 млн 10 тысяч рублей. Его супруга — 379 тысяч. У семьи Чеботаевых на двоих квартира площадью 118,5 квадратных метров. У Александра Чеботаева есть также автомобиль Mazda Familia,  а у супруги – квартира (76,1 кв. м).

Владимир Попрядухин, исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии, заработал 2 млн 327 тысяч рублей (в том числе иные доходы). У него есть земельный участок (898 кв. м, 1/6 общей долевой собственности), жилой дом (54,4 кв. м 1/6 общей долевой собственности), квартира (86,8 кв. м). Супруга заработала 161 тысячу рублей.

Михаил Дайбов, министр труда и социальной защиты, заработал 986 тысяч рублей. В его декларации отражены два земельных участка (1289 кв. м и 882 кв. м, общая, совместная), две квартиры (35,8 и 64 кв. м), есть автомобиль УАЗ 3154, Hyundai ix35 и  легковой прицеп УАЗ 8109.

Ирина Долгова, министр здравоохранения, отчиталась о доходе в 2 млн 11 тысяч рублей. В ее собственности только квартира площадью 64,9 кв. м.

Константин Портнягин, министр юстиции, заработал 1 млн 756 тысяч рублей. У него есть три земельных участка под индивидуальное жилое строительство (1054, 972 и 973 кв. м), две квартиры (66 и 38,5 кв. м), три дома незавершенного строительства (134,6, 89,9 и 121,69 кв. м), а также  нежилое помещение (123,8 кв. м). Он владеет легковыми автомобилями "Тойота РАВ-4, "Ниссан-Мурано" и "Тойота Ленд-Крузер". Супруга заработала 594 тысячи рублей.


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Комментарии

24.05.2017 11:52
гость

Что ли они Змеи-Горынычи и жрут в три горла?

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24.05.2017 12:02
- гость -

То есть средняя месячная зарплата министров миллионеров приблизительно 180-200 тыс в мес, в 10 раз больше средней по краю. НЕ ЖИРНО ЛИ БУДЕТ?

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